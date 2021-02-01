Türkiye Prof. Dr. Hasan Sözbilir İzmir'deki depremin nedenini açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir İzmir'deki depremin nedenini açıkladı

Türkiye

Prof. Dr. Hasan Sözbilir İzmir'deki depremin nedenini açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında art arda meydana gelen depremler ile ilgili konuştu. Sözbilir, 'Kuzeybatı güneydoğu uzanımlı, güneybatıya eğilimli Midilli fayı kırıldı. Depremler de bu faydan kaynaklandı.' dedi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Sözbilir, AA muhabirine, kırılan fayla ilgili sismoloji istasyonundan bilgilerin gelmeye başladığını belirtti.



Bölgedeki hareketliliği takip ettiklerini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Kuzeybatı güneydoğu uzanımlı, güneybatıya eğilimli Midilli fayı kırıldı. Depremler de bu faydan kaynaklandı. Bu fayın doğu segmenti 2017 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle kırılmıştı. Şimdi bunun biraz daha batısındaki parçada kırılma gerçekleşiyor. Bu fayın segmentlerinden birisi 6,6 büyüklüğüne varan deprem meydana getirebilir. 6,3 büyüklüğündeki depremde İzmir'de can ve mal kaybı olmadı. Şu anda meydana gelen depremeler can ve mal kaybı için tehlike oluşturmuyor." 

Karaburun yarımadasının birçok yerinde evlerin, binaların sağlam kayalar üzerinde yapıldığını anlatan Sözbilir, sağlam zemin kadar yapıların doğru inşa edilmesinin de deprem güvenliği açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Prof. Dr. Sözbilir, "Yaklaşık 3 saat arayla 5,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Aynı büyüklükteki iki depremin olmasının birkaç olasılığı var. Aynı fay üzerinde aynı büyüklükte deprem olabileceği gibi fayların birbirini tetiklemesinden de kaynaklanmış olabilir. Çünkü aynı bölgede başka faylar da var. Fayların birbirini tetikleyip tetiklemediği kısa sürede netleşir." ifadelerini kullandı. 

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından en büyüğü 4,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı kaydedilmiş, saat 11.35'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

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