Prof. Dr. İbrahim Benter'den önemli açıklama: Corona virüsün tedavisi bulundu
Corona virüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu! Prof. Dr. Benter, "Coronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi.
16 Aralık 2020, Çarşamba 21:51 Son Güncelleme:
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Binlerce bilim insanı pandemiyi engellemek için canla başla uğraşıyor. Fakat Türkiye çalışmalarda onlarca adım ileriye çıkmış durumda! Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de corona ilacını buldu.
Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk corona ilacı üretildi. Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter "Covid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı.
İşte Türk profesörün açıklamaları:
- Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.
- Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.
- Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.
- Coronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.