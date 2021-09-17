Magazin Prof. Dr. İnci San hayata gözlerini yumdu

Prof. Dr. İnci San hayata gözlerini yumdu

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Prof. Dr. İnci San hayata gözlerini yumdu

Çağdaş Drama Derneği kurucu başkanı, Sanat Eğitimcileri Derneği kurucusu İnci San, 85 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Prof. Dr. İnci San’ın ölüm haberini Kocaeli Bölge Tiyatrosu, sosyal medya sayfalarından yaptıkları bir açıklamayla duyurdu.

17 Eylül 2021, Cuma 17:15 Son Güncelleme:
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Çağdaş Drama Derneği kurucu başkanı, Sanat Eğitimcileri Derneği kurucusu İnci San, 85 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Prof. Dr. İnci San’ın ölüm haberini Kocaeli Bölge Tiyatrosu, sosyal medya sayfalarından yaptıkları bir açıklamayla duyurdu.

 Çağdaş Drama Derneği kurucu başkanı Prof. Dr. İnci San 85 yaşında hayata veda etti. Türkiye’deki yaratıcı dramanın öncülerinden olan Prof. Dr. İnci San’ın vefat haberini Kocaeli Bölge Tiyatrosu duyurdu.

“İNCİ SAN HOCAMIZI KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ”

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Derneğimizin kurucusu ve onursal genel başkanımız İnci San Hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz.

İsmi ve bize bıraktıkları kurduğumuz çemberlerde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

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