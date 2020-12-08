Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

CNN TÜRK'te bu akşam yayınlanan Akıl Çemberi programında Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu merak edilirken konuyla ilgili açıklama geldi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucu Başak Şengül şunları aktardı:

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz."

Programın konuklarından Hulki Cevizoğlu ise şu bilgileri paylaştı:

"Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza o yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde. Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."

Yayına telefonla bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Hocanın durumu gayet iyi, az önce kendisiyle görüştüm. Bir süredir var olan mide rahatsızlığı varmış, sabah saatlerinde de sıkıntı yaşamış. Çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi. Sağlık Bakanlığı da devrede. Şimdi ambulansla Hacettepe Hastanesi'ne götürülüyor Mehmet Ceyhan. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek' dedi. Görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha belirtiyorum; şu an için sağlık durumu iyi. Hacettepe Hastanesi'nde tetkikleri yapılacak. Ben de geçmiş olsun diliyorum.''

''Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi altına alındı''

CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber, "CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda rahatsızlanan Mehmet Ceyhan, şu anda Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedaviye altına alındı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi aynı zamanda Ceyhan'ın görev yaptığı hastane bu nedenle de ilgili tüm doktorlara haber verildi ve ilgili uzmanlar da hastaneye geldiler. Acil servisinden giriş yaptı Mehmet Ceyhan ve şu anda sağlık durumuna ilişkin ilk edindiğimiz bilgi sağlık durumunun iyi olduğu, ilk belirlemelere göre bir mide rahatsızlığı geçirdiği noktasında bir belirtiler var. Bu noktada da tüm tetkikler Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yakından ilgileniyor. Duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilgi aldı. Bu kapsamda yine Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara'da hastanede Mehmet Ceyhan'ın yanında sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.







