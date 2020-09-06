Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı. Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ceyhan Uyardı

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Eylül tarihinde açıkladığı Kovid-19 Günlük Durum Raporu’nda yeni vaka sayısı bin 641 olarak tespit edilirken, vakaların 311’ni 24 yaş ve altındaki çocuk ve gençler oluşturdu.

Bu tablo Kovid-19’un çocuklarda görülme sıklığı açısından bir değişikliğin söz konusu olup olmadığı sorusunu akıllara getirirken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, test sayısı arttıkça vakaların ortalama yaşlarının düştüğünü söyledi.

Ceyhan, çocukların virüsü bulaştırma potansiyeline ilişkin ise, “Çocuklar da en az yetişkinler kadar, hatta yoğun bakımda yatan yetişkinler kadar virüsü bulaştırıyorlar” dedi.

Değişiklik olmadı

Vakaların içerisinde genç ve çocuk sayısının yüksek olması, son dönemde dillendirilmeye başlanan “Kovid-19 çocuk ve gençlerde daha sık görülmeye başlandı?” iddiasını akıllara getirirken, konuya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-19’un çocuklarda görülme sıklığı açısından bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.



