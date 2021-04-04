Koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor. Mutant virüs tehlikesine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Aşı olduktan sonra yarım saat içinde reaksiyon olup olmayacağı anlaşılır mı?' sorusuna da yanıt verdi. Ceyhan, ''Yüzde 90'ı yarım saat içinde çıkar. Geri kalan yüzde 10'u da 4 saat içinde çıkabilir. İnsanların korkusu varsa yarım saat aşı yapılan merkezde bekleyip, sonra da yalnız olmadan 4 saati geçirirlerse daha güvenli olur'' dedi.

CNN Türk canlı yayınında mutant virüslere karşı uyaran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, herkesin aklındaki 'Hangi aşıyı olmalı?' sorusuna da yanıt verdi.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE HASTALARIN TAMAMI İNGİLTERE MUTANTI OLACAK"

İşte Ceyhan'ın açıklamaları:

''Açıkçası kısır döngüye girdik. Hastalanan sayısı her gün iyileşen sayısının çok üzerinde... 300 bini geçti sadece bizim tespit ettiğimiz aktif virüs taşıyan ve bulaştırma potansiyeli olan kişi sayısı. Mayıs ayında 20 binlerin altına inmişti. O zaman mücadele etmek daha kolaydı. Ama şimdi 300 bini geçen rakamlar, gerçek rakamlar bunun üzerinde tabi... Çünkü belirtisiz olan, dolayısıyla doktora başvurmayan kişi sayısı çok yüksek. Bunları yakalama şansımız yok. Dolayısıyla vaka sayısı, hastaneye yatan sayısı artıyor. Dolayısıyla zor bir dönemdeyiz. Aşı başladığında salgın kontrole girecek gibi bir yanlış algı oluştu. Son derece yanlış. Toplumun yüzde 70-75'ine aşı yapmadan tedbirleri kaldırırsanız vaka sayıları artıyor. İsrail'de 2 doz yapılan aşı sayısı yüzde 80'i geçti ama hala okulları açmadı, restoranlar kapalı. Biz okulları açtık, seyahat kısıtlamasını kaldırdık, kademeli mesaiyi kaldırdık. Mutant virüs etkisi var. Görünen o ki bir kaç içerisinde hastaların tamamı İngiltere mutantı olacak. İngiltere mutantı aşıya etkinlik konusunda çok sıkıntı çıkarmıyor. Ancak Güney Afrika mutantı ki, hızla yayılma potansiyeli var onun da eğer bu olursa aşının etkinliği de buna karşı düşük. Süre uzadıkça yeni mutantların ortaya çıkması, inşallah olmaz ama aşıya dirençli tekrar tekrar hastalığa yol açabilecek mutantların olma riski var.

HANGİ KORONAVİRÜS AŞISINI OLMALI?

Buna kesin bir cevap vermek için aynı toplumda rastgele esasına dayalı bir karşılaştırma çalışması yapmak lazım. Böyle bir çalışma yok dünyada. Etkinlikte Pfizer/Biontech önce yüzde 94.5 dedi. İki gün önce güncelledi yüzde 91.3 dedi. Maalesef Sinovac içinde böyle bir rakam telaffuz edemiyoruz. Ülkeler kendi sonuçlarını açıkladı. Bizdeki yüzde 83 en yüksek değer. Brezilya'da yüzde 50 diye açıklandı. Mutant virüse etkinlik çok önemli. Bununla ilgili Biontech ya da Batı kaynaklı ülkeler aşı çalışmalarına bşladı, sonuçlarını açıkladı. Çinlilere baskı yapıldı, 'Çalışın açıklayın' diye. ama Çin bir türlü yanaşmıyor. Aşı tarihinde yüzde 100 etkili aşı bulunamadı. Yan etki açısından bakınca Sinovac'ın daha az yan etkisi var. Biontech ile ilgili basında çıkan haberlerin nedeninin aşı ile ilgili olmadığı gösterildi. Ciddi yan etki olmadığını söyleyebiliriz. 'Alerjik olanlar Biontech yaptırmasın' diye bir laf dolaşıyor. Halbuki alerjik diye bir terim yok tıpta. Ben iki aşı arasında alerji açısından fark olmadığını düşünüyorum.

AŞI VE ALERJİK REAKSİYON

Yüzde 90'ı yarım saat içinde çıkar. Geri kalan yüzde 10'u da 4 saat içinde çıkabilir. İnsanların korkusu varsa yarım saat aşı yapılan merkezde bekleyip, sonra da yalnız olmadan 4 saati geçirirlerse daha güvenli olur.''







