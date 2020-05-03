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Türkiye Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti

Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2020, Pazar 13:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha corona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.” dedi. 

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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