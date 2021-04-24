Türkiye Prof. Dr. Orhan Şen'den yaz günleri müjdesi! Yağışlar yerlerini güneşli havaya bırakıyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den yaz günleri müjdesi! Yağışlar yerlerini güneşli havaya bırakıyor

Türkiye

Prof. Dr. Orhan Şen'den yaz günleri müjdesi! Yağışlar yerlerini güneşli havaya bırakıyor

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de yağışların yerini güneşli havaya bırakacağını söyledi. Prof. Dr. Şen, 'Hafta sonuna doğru yaz günlerini andıran havalar bizi bekliyor' dedi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 13:37 Son Güncelleme:
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışlar ve önümüzdeki günler için önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Şen, 'Bugün saat 1'e kadar İstanbul'un güney ilçelerinde yağmur başlar. Akşama kadar gök gürültüsü duyabiliriz. Yarın da yağışlar devam edecek. Sıcaklıklarda ciddi bir düşüş var. 14 derecelere kadar düşebilir. Pazartesi itibariyle yağmur çekilip batı bölgelere doğru ilerleyecek. Salı günü sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için yağmurdan bahsedebiliriz.'

Prof. Dr. Şen, 'Çarşamba günü ise tüm Türkiye güneşli, yağış görünmüyor. Ama bu akşam üzeri kuvvetli poyraz bekleniyor. Biraz üşütecek bizi. Hafta sonuna doğru yaz günlerini andıran havalar bizi bekliyor.' dedi. Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

CNN TÜRK - AA

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