Türkiye Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran aşı açıklaması geldi

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran aşı açıklaması geldi

Türkiye

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran aşı açıklaması geldi

Kendini ve ekibini laboratuvarda karantinaya alan Prof. Dr. Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Ovalı, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı" dedi.

09 Nisan 2020, Perşembe 11:34 Son Güncelleme:
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Corona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ovalı, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" dedi.


Heyecanlandıran paylaşım

Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.


Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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