Türkiye Prof. Dr. Sofuoğlu'nun 'fuhuş evi' ifadeleri için harekete geçildi

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun 'fuhuş evi' ifadeleri için harekete geçildi

Türkiye

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun 'fuhuş evi' ifadeleri için harekete geçildi

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için kullandığı sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü. Sözler için harekete geçildi.

17 Aralık 2020, Perşembe 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Rektör Savaşan, “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"Zan altında bıraktı"

Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’da, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yaptığı paylaşımda, “Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur” ifadelerine yer verirken, sosyal medyadan da Sofuoğlu’nun söylemlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

İHA


İlgili Haberler
Öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu: Google'ı icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Özetlersek...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sahneden naklen
Şirin Sever
Hakan Çelik
HDP milletvekilleri İran kadar olamadı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Markaları etkileyerek para kazanma sanatı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
“Yap bir anket Karagöz’üm”...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Gündem dışı bize dair...
Murat Çelik
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması