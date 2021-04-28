Son dakika haberine göre İstanbul'da öğle saatleri olmasına rağmen trafiği yoğunluğu yaşanıyor. 'Tam kapanma' kararının ardından İstanbul dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu 14.45 sıralarında yüzde 74'ü buldu.. İstanbul'daki trafik görüntülerini CNN Türk'te yorumlayan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. İlyas Dökmetaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dökmetaş, İstanbul'daki görüntüler için 'Dünyanın sonu gelmiş gibi' benzetmesini yaptı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

CNN Türk yayınında İstanbul'daki görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Açıkçası bu çok farklı bir psikoloji. Sanki yarın her şey yok olacak gibi davranıyoruz ama öyle bir şey yok" dedi.

"İNANILMAZ BİR KALABALIK VAR"

İşte Prof. Dr. İlhan'ın açıklamaları:Trafik Ankara'da hiç olmadığı kadar yoğun. Her dakika trafik var. İstanbul'da iki katıdır. Havaalanlarında, otobüs terminallerinde, özel araçlarıyla seyahat edecekler için inanılmaz bir kalabalık var.

Temmuz Ağustos ayını düşünelim. Geçen sene Kurban bayramıyla beraber vatandaşların memleketlerine akın etmesiyle virüs tüm ülkeye yayılmıştı. O zor günlerden ancak bu durumlara gelebildik.Tamam evde kalacağız ama bunu bir dinlenme, kendine dönme fırsatı olarak görmek daha iyi olacak açıkçası.

Prof. İlyas Dökmetaş'ın açıklamaları:Zaman zaman çok panik yapıyoruz. Mısır Çarşısı'nda teyzemiz 10 kalıp peynir alıyor. Evet saygı duyabiliriz ama bugün herkesin alışverişe çıktığı, insanların paniklediği bir gün. Bu teyzemiz bir hafta önce bunu alsa ve bugün oraya çıkmasa çok iyi olurdu.

"ATEŞİ ORAYA DOĞRU GÖNDERDİK"

Ben de Şişli'den TRT binasına kadar bir yürüyüş yaptım. Caddeler dolu, bankaların önü dolu, otogarlar dolu. Biz geçen yıl ki duruma düşmeyelim diyoruz. Nedir bu problem? Geçen yıl hastalığı İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yaydık. Ateşi oraya doğru gönderdik.

"HERKES EVİNDE KALSIN"

Herkes evinde, yerinde kalsın. Bir başka yere taşınmasın. Ama gidecekse, gittiğinde orada eşle dostla sarılıp tokalaşmasın. Kendisini 10 gün karantinaya alsın. Evinde kalsın, köydeki diğer insanlarla uzaktan selamlaşsın. Şu aşamada hastanelerimiz dolu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74 OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 14:45 sıralarında yüzde 74 olarak ölçüldü.

ARA SOKAKLARDA BİLE TRAFİK VAR!

İstanbul'un çıkış güzergahında büyük bir araç kuyruğu oluştu. Anadolu ve Avrupa yakasında otomobiller kontak kapattı. İstanbul'da normalde öğle saatlerinde yüzde 30 - 40 civarında olurdu.

Ancak şu an saat 14.45 itibariyle yüzde 74'e çıkmış durumda. Şu anda İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan başlıyor. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde ise her iki istikamette de yoğunluk var.



