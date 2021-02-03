Türkiye Profesör Şen uyardı: İstanbul hafta sonu Ege ve Akdeniz’i geçecek

Profesör Şen uyardı: İstanbul hafta sonu Ege ve Akdeniz’i geçecek

Türkiye

Profesör Şen uyardı: İstanbul hafta sonu Ege ve Akdeniz’i geçecek

İstanbul'da hava sıcaklıkları yeniden artıyor. Batıya en yakın yağış salı günü olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, 'Hava ısınıyor. Hafta sonu İstanbul’da 20 dereceye yaklaşır. Ege ve Akdeniz’i de geçer’ dedi.

03 Şubat 2021, Çarşamba 10:53 Son Güncelleme:
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama da bulundu. Şen, meteorolojik verilere dayandırarak yaptığı tahmininde hafta sonu İstanbul’da hava sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşacağını belirtti. Şen yaptığı açıklamada ‘Batıya en yakın yağış salı günü görünüyor. Hava ısınıyor. Hafta sonu İstanbul’da 20 dereceye yaklaşır. Ege ve Akdeniz’i de geçer’ ifadelerini kullandı.

Sağanak ve kar yağışı uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Çığ uyarısı 

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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