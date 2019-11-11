Profesyonel hırsız kılık değiştirme uzmanı çıktı: 16 kez yakalanmış

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir banka soyguncusu, kılık değiştirme uzmanlığı sayesinde polisleri yıldırdı. 16 kez tutuklanan 26 yaşındaki Dontrell Scott, her bir tutuklanmasında farklı bir insan gibi kameralara poz verdi. Hırsızlıklarını sırasında kadın gibi giyiniyor, pembe ruj ve sarı peruk takıyor, lensle gözlerinin rengini değiştiriyor, bazen de sakal bırakarak yapıyor.

Suçları arasında fuhuş ve 'şartlı tahliyeyi ihlal etme' de bulunan Scott, şimdi banka soygunu yapmaktan yargılanıyor. Scott genellikle kadın kılığına girerek suç işliyor.

Bu kez kılık değiştirmedi

Bir süre ortadan kaybolan Dontrell Scott, Columbus'ta bir banka soygununda yeniden ortaya çıktı. Ancak bu kez soygun yaparken ne maske takıyordu, ne de kılık değiştirmişti. Scott'ın tüm soygun anı kameralar tarafından kaydedilmişti.

Dontrell Scott, solda 2015 yılında, ortada 2015 yılında, sağda ise 2013 yılında böyle tutuklanmıştı.

Scott'ın özellikle en çok ilgi çeken kılığı, sarı peruk, pembe ruj ve mavi lensleri ile olanıydı.

Soldan sağa 2013, 2012 ve 2018 yılından tutuklanma fotoğrafları.

Scott'ın 2013,2016 ve 2012 yıllarından gözaltı fotoğrafları.

Scott'ın 2016, Mart 2017 ve Ekim 2017'den gözaltı fotoğrafları.

Bu gözaltı fotoğrafları da 2013, 2015 ve Temmuz 2019'dan.

Dontrell Scott, aynı gün başka bir bankayı daha soydu. Polisin yaptığı açıklamada, Scott'ın araba satın alacağı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

Scott, araba galerisindeki satıcıya, 'Bu Mercedes'i beğendim. Acelem varken her şeyi alabilirim. Bunu almak için param var' dedi. Satıcı ise yaptığı açıklamada, Scott'ın çıkardığı bir tomar parayı gördüğünde şaşkına uğradığını belirtti.

Scott, şimdi 2015 yılında girdiği Russell County hapishanesine yeniden girdi.

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