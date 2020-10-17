Ortalama değeri kaç olmalı?

Progesteron hormonu, adetin başladığı ilk hafta başka son hafta başka değerde çıkar. Erkek vücudunda da az miktarda Progesteron hormonu olsa da hiçbir etkisi yoktur. Progesteron seviyesi erkeklerde 1 ng/mL’den azdır. Kadınlarda bu hormon yumurtlama döneminde 1 ng/mL’den azken adet döngüsünün ortasında yani ortalama 14. günde 5 ila 20ng/mL arasında seyreder.

Progesteron hormonu hamileliğin ilk dönemlerinde ise, 11,2 ila 90 ng/mL iken hamileliğin son dönemlerine yaklaşınca ise, 48 ila 300 veya 300 ng/mL’den fazla olur.

Gebelikte düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

Progesteron hormonunun yükselmesi hamileliğin en büyük göstergesidir. Hamileliği tespit etmek için progesteron seviyesine ve hCG isimli hormona bakılır. Hamilelik gibi bir durum söz konusu olmadığı halde progesteron seviyesi yüksekse bu ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Tek başına bu hormonun yüksek seviyede görülmesi ciddi bir hastalığı işaret etmez fakat normal şartlarda progesteron seviyesinin yüksek olması hamileliğin doğal bir göstergesidir. Bunun dışında progesteron seviyesinin yüksek olması meme kanseri ile de ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda doğum kontrol hapları ve bazı hormon ilaçları da progesteron seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

Meme kanseri ve yumurtalık kanseri gibi kanser türleri progesteron seviyesinin yükselmesine neden olur. Yumurtalık kistleri de kimi zaman bu hormon seviyesinin yükselmesinde oldukça etkilidir. Adrenalin bezlerden aşırı olarak salgılanan progesteron seviyesi kanda yükselebilir.

Progesteron seviyesinin düşüklüğü

Normal şartlarda kan değerlerinde progesteron seviyesi düşük miktarda bulunur. Fakat anormal derecede progesteron seviyesinin düşük olması, menapoz, fallop tüplerinde meydana gelen iltihaplanmalar, dış gebelik gibi sorunlara neden olabilir. Düşükle sonuçlanan gebelik, polikistik over gibi durumlar progesteron seviyesinin düşmesine neden olur. Bunun dışında gebelikte progesteron seviyesinin düşmesinin nedenlerinden birisi de gebelik zehirlenmesidir.

Hormonların verdiği bilgiler

Hormonlar insan vücudunda doğru ya da yanlış giden pek çok şey hakkında önemli bilgiler verir. Hormonların neyi ifade ettiğini anlattıklarını anlayabilmek için çok önemlidir. Tek başına hormonların yüksek ya da düşük seyretmesi kimi zaman çok önemli görülmese de kimi zaman ciddi hastalıkların göstergesi olabilir. Bu nedenle düzenli olarak hormonların takibinin yapılması gerekir. Özellikle de kadınlarda doğurganlığı etkileyen hormonların düzenli olarak takip edilmesi, pek çok hastalığın oluşmadan önlenmesine yardımcı olur. Hamilelik oluşumu ve hamileliğin gidişatı hakkında insanlara önemli bilgi verir. Çoğu iç organın çalışması ve organların faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütebilmesi ancak hormonlarla sağlanabilir. İnsan vücudunda 50’den fazla hormon bulunmasına rağmen tüm bu hormonların her birinin farklı görevi vardır.

Bu hormonlardan bir tanesi olan progesteron hormonu, steroid yapıda bir cinsiyet hormonudur ve kadınlar için en önemli hormonlardan biridir. Bu hormon, kandaki kolesterol kullanılarak üretilir. Bu hormon, halk arasında her ne kadar kadınlık hormonu olarak bilinse de erkeklerde de bu hormon az miktarda bulunur. Bu hormonun düşük ya da yüksek seviyede seyretmesi farklı bildiler verir. Özellikle de gebeliğin tespiti için bu hormonun ölçülmesi gerekir. Çünkü normal şartlarda yüksek seviyede seyreden progesteron hormonu genellikle de gebeliğin habercisidir.







