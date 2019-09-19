Prostat kanserine 5 günde tedavi

En sık rastlanan ikinci kanser türü olan prostat kanseriyle mücadelede en hızlı tedavi yöntemi geliştirildi. Geleneksel radyoterapi tedavisi, hastaya 39 gün art arda uygulanıyor. Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’nde, hastalara aynı dozda radyoterapi 5 doz artırılarak 5 seansta uygulandı.

YÜZDE 60 FARKI

‘Uzay neşteri’ olarak da bilinen teknoloji ile tümör 360 derece ışınlandı. 2 haftanın sadece 5 günü yapılan tedavide hastalardaki yan etki oranı 2 aylık radytoterapiyle aynı kaldı. Yöntem, erken teşhiste, tümörü yüzde 60 yok etti.