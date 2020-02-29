Türkiye Provokasyon yapanlar gözaltına alındı

Provokasyon yapanlar gözaltına alındı

Türkiye

Provokasyon yapanlar gözaltına alındı

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye’nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.   

Şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:   

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir." 

AA

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