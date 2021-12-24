PS Plus Ocak 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı
Sony'nin PlayStation kullanıcıları sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Ocak 2022 oyunları sızdırıldı.
24 Aralık 2021, Cuma 10:31 Son Güncelleme:
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PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Ocak 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı.
Dealabs tarafından sızdırılan bilgi, artık rutin haline geldi denilebilir. Oyunlar resmi olarak 29 Aralık'ta açıklanacak. 4 Ocak'ta da oyunlar erişime açılacak.
PS Plus Ocak 2022 oyunları ise şu şekilde:
- DIRT 5 (PS4, PS5)
- Deep Rock Galactic (PS4, PS5)
- Persona 5 Strikers (PS4)
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