PS Plus Ocak 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı

PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Ocak 2022 ücretsiz oyunları sızdırıldı.

Dealabs tarafından sızdırılan bilgi, artık rutin haline geldi denilebilir. Oyunlar resmi olarak 29 Aralık'ta açıklanacak. 4 Ocak'ta da oyunlar erişime açılacak.

PS Plus Ocak 2022 oyunları ise şu şekilde: