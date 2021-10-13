Psikosomatik bozukluk, ruhsal kaynaklı olan bir rahatsızlık ya da problemin bedene yansıyıp kendini bu şekilde göstermesi olarak tanımlanabilir. Doktora gidildiği zaman hastalıkların kaynağında stres olduğu söylenirse psikosomatik bozukluk yaşandığı anlamına gelir. Ruh da bedende görüldüğü gibi acılar yaşayabilir.

PSİKOSOMATİK BOZUKLUK NEDİR?

Ruhun yara alması ve acı hissetmesi, bedenselleştirmeyi beraberinde getirir. Yani ruhsal ve içsel olan bu durum kişinin bedeninde rahatsızlık meydana getirmeye sebebiyet verir. İçe atılmış olan problemler, önceden yaşanmış olan ancak söylenmeyen pek çok problem er ya da geç kendine uygun olan bir organı seçerek hasta edecektir.

Beden, hiçbir şeyi unutmaz ve ruhun almış olduğu yaraları bu şekilde ifade eder. Duygular saklanmayı değil, paylaşmayı ister. Saklandığı zaman içsel sıkıntı haline gelir ve kişinin bedeninde çeşitli hastalıklara sebep olur.

Psikosomatik bozukluk hastalığının nedenleri arasında pek çok etken vardır. Bu etkenler hayal kırıklığı yaşamak, kırgın olmak, kaygı ve korku yaşamak, öfkelenmek, güvenmemek, ümitsiz ve çaresiz olmak, üzüntü yaşamak, kıskançlık, nefret ve kin tutmak, suçluluk duygusu, bir olay ya da durumda yaşanılan şeyleri kabullenememek bu hastalığın ortaya gelmesinde rol oynayan nedenler olarak bilinir.

PSİKOSOMATİK BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Psikosomatik bozukluk kişinin bedeninde pek çok farklı olumsuz duruma sebep olur. Stres ve sinire bağlı olarak meydana gelen psikosomatik bozukluklar, bunların yanı sıra farklı sebeplere de bağlı olabilmektedir. En çok görülen psikosomatik bozukluk belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1. Tansiyon yükselmesi ve beraberinde tansiyon hastalığı,

2. Görme bozukluğu meydana gelmesi,

3. Bağırsak sorunları ile karşı karşıya kalmak, kabızlık durumu,

4. Sürekli yorgun ve bitkin hissetme hali,

5. Kas ağrılarının gelişme göstermesi ya da ilerleme kaydetmesi,

6. Sedef, akne ve egzama gibi cilt sorunları ortaya çıkması,

7. Bel, boyun, omuz ve sırt gibi vücut bölgelerinde ağrı meydana gelmesi,

8. Migren ve baş ağrısı yaşamak,

9. Saç dökülmesi durumu,

10. Alerjiler, mevsimlik alerjilerin meydana gelmesi,

11. Astım meydana gelmesi,

12. Şeker hastalığı görülmesi,

13. Gastrit ve ülser gibi mide sorunlarının ortaya çıkması,

14. Kanser gibi ciddi ve ölümcül durumların meydana gelmesi olarak sıralanabilir.

PSİKOSOMATİK BOZUKLUK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Her hastalık türünde olduğu gibi psikosomatik bozukluklarda da ilk ve en önce gelen kural erken ve doğru bir şekilde teşhis edilmesi olarak bilinir. Bu durum oldukça önemli bir değere sahiptir. Fiziksel etki kaynaklarını yalnızca bedensel olarak aramak tedaviyi yanlış bir yola götürecektir. Beraberinde yanlış tedavi yol izleme ve sonuca ulaşamama durumu görülecektir.

Hasta ayrıntılı bir şekilde dinlenmeli, şikayetler dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk, depresyon meydana geldikten sonra tedavilerin seyri değişir. İki yöne ayrılır ve daha hızlı çözüme kavuşmayı hedefler. İlk yöntemin psikoterapi olduğu bilinir.

Kişinin yaşamış olduğu davranışsal ya da duygusal durumları değerlendirerek ruh sağlığının iyiye gitmesini ve korunmasını sağlayan tekniklere psikoterapi adı verilir. Konuşmaya yönelik bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Bir diğer tedavi yönteminin ise ilaç tedavisi olduğu bilinmektedir. İki çözüm yolu olan bu tedavi yöntemlerinden psikoterapinin daha etkili olduğu bilinmektedir. Daha ilerleyen kişilerde ise ilaç tedavisi öngörülmektedir.

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