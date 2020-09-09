Psikoz ne demek? Psikoz ne anlama gelir?
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09 Eylül 2020, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan psikoz ne demek? Psikoz ne anlama gelir? Psikoz kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Psikoz ne demek?
Psikoz kelimesi genellikle gerçeği değerlendirmenin bozulması, gerçeklikle bağın kopması halinde kullanılan bir kelimedir. Psikotik bozukluklar olarak Şizofreni Spektrum Bozuklukları ve Bipolar Bozukluktan bahsedilebilir.
Klasik anlamıyla psikoz, Şizofreni Spektrum Bozuklukları ile ilişkilidir ve belirtileri genellikle aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır.
- Şizofreni
- Şizoaffektif bozukluk ve şizofreninin diğer alt türleri
- Akut ve geçici psikotik bozukluklar
- Bipolar bozukluk (daha önce manik depresyon olarak bilinirdi)
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