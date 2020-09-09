Psikoz ne demek? Psikoz ne anlama gelir?

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Psikoz ne demek?

Psikoz kelimesi genellikle gerçeği değerlendirmenin bozulması, gerçeklikle bağın kopması halinde kullanılan bir kelimedir. Psikotik bozukluklar olarak Şizofreni Spektrum Bozuklukları ve Bipolar Bozukluktan bahsedilebilir.

Klasik anlamıyla psikoz, Şizofreni Spektrum Bozuklukları ile ilişkilidir ve belirtileri genellikle aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır.