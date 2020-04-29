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Türkiye PTT önlerinde manzara değişmedi, kuyruğun sonu gözükmedi

PTT önlerinde manzara değişmedi, kuyruğun sonu gözükmedi

Türkiye

PTT önlerinde manzara değişmedi, kuyruğun sonu gözükmedi

Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde PTT şubelerinde işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Gaziantep'te oluşan kuyruğun sonu gözükmedi.

29 Nisan 2020, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Gaziantep'te, corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu.

PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.

DHA


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