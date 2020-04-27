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Türkiye PTT önündeki kuyruğun sonu görünmedi

PTT önündeki kuyruğun sonu görünmedi

Türkiye

PTT önündeki kuyruğun sonu görünmedi

4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından e devlet şifresi almak ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyenler PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafeye uyum sağlanması polis ekipleri sık sık denetimlerde bulundu.

27 Nisan 2020, Pazartesi 12:41 Son Güncelleme:
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Avcılar'da E devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak için PTT'ye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafeye uyulmasını sağlamak amacıyla polis gün boyu devriye dolaştı.

Avcılar'da PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi’ne dönen, neredeyse Merkez Camii’ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu. Polis, ‘Sosyal mesafe devriyesi’ görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu.

DHA


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