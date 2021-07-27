PTT şubelerinde, sadece kargo hizmeti değil bankacılık işlemleri de yapılabiliyor. Ülkenin en geniş dağıtım ağına sahip ve güvenilirliği ile oldukça talep gören PTT’nin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere bir devlet kurumu olan PTT resmi tatillerde çalışmazken, idari tatillerde faaliyetlerine devam etmişti. İşte, PTT çalışma saatleri hakkında bilinmesi gereken detaylar…

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) hafta içi her gün (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30’da açılıyor ve akşam 17.30’da kapanıyor.

PTT ÖĞLEN TATİLİ SAAT KAÇTA VE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

PTT çalışanları saat 12.30’da öğlen tatili veriyor ve 1 saat çalışmalarına ara veriyor. Saat 13. 30’da öğlen tatili sona eriyor.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT bir kamu kurumu ve onlarla eş zamanlı çalışmasına rağmen, cumartesi günleri tatil yapmıyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlar, kargo teslimatlarını PTT şubelerine cumartesi günü verebiliyor. Ancak cumartesi günleri kargo dağıtımı gerçekleşmiyor. Hafta sonu PTT çalışma saatleri ise hafta içi ile aynı. PTT şubeleri cumartesi günleri saat 08.80 ile 17.30 saatleri arasında açık oluyor.

Pazar günleri ise PTT kapalı oluyor.