Etkinlik Rehberi Puanlı halka atma (Oyun)

Puanlı halka atma (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Puanlı halka atma (Oyun)

Bu oyun çocuğunuzun el-göz koordinasyonu gelişimine ve motor koordinasyonu gelişimine katkıda bulunur. 4 yaş +

26 Şubat 2021, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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Malzemeler:

  • 3 pipet
  • Sert karton
  • Bant
  • Kağıt
  • Kalem

Nasıl oynanır?

Üç adet pipeti duvara bantlayın. Sert kartondan şeritler kesin ve büyükten küçüğe 4-5 adet halka oluşturun. En büyük halkaya 5 puan yani en az puanı verin çünkü atması kolay olacaktır. Halkalar küçüldükçe puanlamayı arttırın. Çocuğunuzdan belirli uzaklıktan halkaları duvardaki pipetlere geçirmek için atmasını isteyin.

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