Puanlı halka atma (Oyun)

Malzemeler:

3 pipet

Sert karton

Bant

Kağıt

Kalem

Nasıl oynanır?

Üç adet pipeti duvara bantlayın. Sert kartondan şeritler kesin ve büyükten küçüğe 4-5 adet halka oluşturun. En büyük halkaya 5 puan yani en az puanı verin çünkü atması kolay olacaktır. Halkalar küçüldükçe puanlamayı arttırın. Çocuğunuzdan belirli uzaklıktan halkaları duvardaki pipetlere geçirmek için atmasını isteyin.



