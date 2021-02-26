Puanlı halka atma (Oyun)
Bu oyun çocuğunuzun el-göz koordinasyonu gelişimine ve motor koordinasyonu gelişimine katkıda bulunur. 4 yaş +
26 Şubat 2021, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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Malzemeler:
- 3 pipet
- Sert karton
- Bant
- Kağıt
- Kalem
Nasıl oynanır?
Üç adet pipeti duvara bantlayın. Sert kartondan şeritler kesin ve büyükten küçüğe 4-5 adet halka oluşturun. En büyük halkaya 5 puan yani en az puanı verin çünkü atması kolay olacaktır. Halkalar küçüldükçe puanlamayı arttırın. Çocuğunuzdan belirli uzaklıktan halkaları duvardaki pipetlere geçirmek için atmasını isteyin.
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