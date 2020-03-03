PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre PUBG Mobile güncelleme ile Zorlu Mod güncel sürümde yer alıyor. Öte yandan Klasik Mod’da bazı yeni silahlar ve özellikler eklendi. Oyunda ayrıca 2. yıldönümü kutlamasına özel olarak geliştirilen ” 2Gether We Play ” etkinliği de yer alacak. Güncel sürümdeki bir diğer yenilik ise Royale Pass’in 12. sezonu olacak.

Kullanıcılara sunulan ve App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen 0.17.0 sürüm güncellemesiyle oyun farklı bir oyun deneyimi sunmayı vadediyor. Oyuncular ve topluluk üyelerinden gelen sürekli talepler üzerine sevilen Zorlu Mod tekrar oyuna eklenmiş oldu. Böylece sevilen mod, tekrar eğlence kısmındaki yerini resmen almış oldu. PUBG Mobile Zorlu Mod ‘da daha gerçekçi ve rekabetçi bir oyun için tüm sesli yönergeler kapalı halde ve oyuncuların yerden silah almak, kapıları açmak gibi aksiyonları manuel olarak alması gerekiyor.

Oyunun güncel sürümünde Klasik Mod’a bir dizi yenilik de eklenmiş durumda. Geliştiriciler yeni eklenen özelliklerle oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

– Yeni Air Drop Silahı: DBS – Kısa menzilde yüksek hasar için en ideal silah olarak öne çıkıyor. DBS, sadece Air Drop içerisinde bulunabilen, çift namlulu bir pompalı tüfek ve şarjör başına 2 kurşun atabiliyor. Silah ayrıca 12’li fişekli mühimmattan 14 tane taşınmasına ve Holo Sight, Red Dot aksesuarları, 2x ve 6x dürbünlerle de kullanılabiliyor.

– Silah Arkadaşları Özelliği – Oyunun yeni sürümünde artık oyuncular Çaylak veya Tecrübeli olarak kaydolabiliyor ve Klasik Mod savaşında birlikte oynayabiliyorlar. Öte yandan oyun deneyimine sahip Tecrübeliler, çaylaklara oyunda rehberlik yaparak muhteşem ödüller kazanabiliyor. Çaylaklar da tecrübeli oyunculardan öğrenerek oyunda daha hızlı uzmanlaşabilme imkanına sahip.

– Ölüm Tekrarı özelliği – Oyuncular ölümlerinden önce kendilerine saldıranların gözünden bir süre boyunca nasıl öldüklerini izleyebilirler.

– Çok Amaçlı İşaretler – Oyuncular, takım arkadaşlarıyla hızlı iletişim kurabilmek için harita üzerinden onlara yerleri, eşyaları, araçları, ölüm kutularını ve kapıları işaretleyebilirler.

– Renk Körü Modu – Grafik ayarlarından renk körlüğü bulunan oyuncular için Zehirlenme, Duman gibi oyun içi göstergeler için daha fazla renk seçeneği sunuluyor.

– Takım Arkadaşı Ses Kontrolü – Oyuncular artık savaş sırasında her bir takım arkadaşı için ses yüksekliğini ayarlayabiliyor.

– Silah dengeleri ve diğer iyileştirmeler