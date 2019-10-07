PUBG Mobile hilecilere önlem alıyor: 10 yıl ceza

2018'in Mart ayından beri piyasada olan PUBG Mobile'da sayıları iyice artmaya başlayan hilekarlara önlem alınacağı açıklandı. Twitter hesabından yayınladığı açıklamada oyunun asıl amacı olan eğlence ve rekabete gölge düşüren bu kişilerin tespit edildiği anda 10 yıl ceza alacağı söylendi.

Özellikle diğer oyuncuların rapor ve şikayetlerini dikkate alma hususunda daha da hassas davranacak olan PUBG Mobile, hile yapan kullanıcıların güncel listesini de herkesle paylaşacak. Eylül ayındaki şikayet ve tespitlerle şimdiye kadar 3 bin 500 kişi tam 10 yıl boyunca oyuna girememe yasağı aldı.

PUBG'den yapılan açıklama şöyle:

"Her oyuncu için adil ve eğlenceli bir oyun ortamı sunmaya ve hile yapanların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, hile yaptığı belirlenen her bir hesaba 10 yıllık yasak verilmiştir. Bundan sonra da cezalar devam edecektir. Tüm oyunculara adil oyunun önemini hatırlatmak isteriz"