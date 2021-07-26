Yemek Pudingli mozaik pasta tarifi ve yapılışı: Pudingli mozaik pasta nasıl yapılır?

Pudingli mozaik pasta tarifi ve yapılışı: Pudingli mozaik pasta nasıl yapılır?

Yemek

Pudingli mozaik pasta tarifi ve yapılışı: Pudingli mozaik pasta nasıl yapılır?

Üç malzemeyle kolayca yapabileceğiniz ve tadına doyamayacağınız pudingli mozaik pasta tarifi, davetsiz misafirlerinize hızlıca hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet. Kolay pasta yapmak isteyenler "pudingli mozaik pasta nasıl yapılır?" merak ediyor. Pudingli mozaik pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

26 Temmuz 2021, Pazartesi 16:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem basit hem de lezzetli pasta yapmak isteyenler için pudingli mozaik pasta tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, pudingli mozaik pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Pudingli mozaik pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

PUDİNGLİ MOZAİK PASTA TARİFİ

Pudingli mozaik pasta malzemeleri

  • 500 ml süt
  • 1 paket çikolatalı puding
  • 1 paket petibör bisküvi

Pudingli mozaik pasta yapılışı

Sütü bir tencereye alın ve üstüne çikolatalı puding toz karışımını ekleyin. Kaynayana ve göz göz olup koyulaşana dek pişirin. Ardından ocağın altını kapatın. Derin bir kabın içine bir paket pötibör bisküviyi iri iri kırın, üstüne sıcak çikolatalı pudingi boşaltın ve güzelce karıştırın. Streç film serdiğiniz bir baton kalıba, hazırladığınız karışımı dökün ve oda ısısına geldikten sonra buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıbı bir servis tabağına ters çevirin ve streç film yardımıyla çıkartıp, streç filmi çekin.

İlgili Haberler
Pişmeyen bisküvili pasta tarifi ve yapılışı: Pişmeyen bisküvili pasta nasıl yapılır?Piramit pasta tarifi ve yapılışı: Piramit pasta nasıl yapılır?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
İsviçre Alpleri ve Lihtenştayn
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Alaçatı'dan dünyaya uzanan dondurma serüveni: Dondurmino
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (26 Temmuz 2021)