Hem basit hem de lezzetli pasta yapmak isteyenler için pudingli mozaik pasta tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, pudingli mozaik pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Pudingli mozaik pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

PUDİNGLİ MOZAİK PASTA TARİFİ

Pudingli mozaik pasta malzemeleri

500 ml süt

1 paket çikolatalı puding

1 paket petibör bisküvi

Pudingli mozaik pasta yapılışı

Sütü bir tencereye alın ve üstüne çikolatalı puding toz karışımını ekleyin. Kaynayana ve göz göz olup koyulaşana dek pişirin. Ardından ocağın altını kapatın. Derin bir kabın içine bir paket pötibör bisküviyi iri iri kırın, üstüne sıcak çikolatalı pudingi boşaltın ve güzelce karıştırın. Streç film serdiğiniz bir baton kalıba, hazırladığınız karışımı dökün ve oda ısısına geldikten sonra buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün kalıbı bir servis tabağına ters çevirin ve streç film yardımıyla çıkartıp, streç filmi çekin.



