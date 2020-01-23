Liderler, Batı Kudüs'teki 5. Dünya Holokost Forumu'na katılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, forumdan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail basını ise, Rusya'da hapiste tutulan bir İsrail vatandaşının bırakılmasına karşılık Doğu Kudüs'teki Aleksandr Meydanı'nın Moskova'ya verildiğini duyurdu.

Putin, bugün Netanyahu randevusunun ardından Rusya'da dokuz aydır hapiste olan Naama Issachar'ın annesi Yaffe Issachar'la bir araya geldi, "Her şey yoluna girecek" dedi.





Valizinde uyuşturucu bulunmuştu

Maariv gazetesinin manşetten verdiği haberin başlığı, "Putin'le buluşmaya hazırlanan Yaffe Issachar: Umuyorum, o ülkemize dönecek." Gazetenin haberine göre, Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında gözaltına alınan Naama Issachar'ın valizinde uyuşturucu bulunmuştu. Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan Issachar, Rus mahkemesi tarafından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.









Gazete, dokuz aydır tutuklu bulunan Naama Issachar'ın annesinin bugün Putin'le görüşmesinden önce tarafların Aleksandr Meydanı'nın Rusya'ya verilmesi için anlaştığını yazdı. Gazetenin haberinde anne Yaffe Issachar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü ve kızının affedilip geri getirilmesi talebini ilettiği vurgulandı.

Maariv gazetesi, Putin'in uçağı Tel Aviv'e inmeden bir gün önce bir aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın da bulunduğu kalabalık Rus heyetin İsrail'e geldiğini yazdı. Heyetler arası görüşmelerde birçok konu masaya yatırıldı, ele alınan başlıklardan biri de Naama Issachar'ın affedilmesiydi.

Aleksandr Meydanı Rusya'ya verilecek

Maariv gazetesi, tarihi 2019'un sonlarını gösteren resmi bir belgeyi yayınladı. Belgede, "Rusya'nın, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Aleksandr Meydanı'nın mülkiyetini alma talebine İsrail'in olumlu karşılık verdiği, Moskova yönetimine devredilen meydanın bulunduğu arazi üzerinde Aleksandr Nevsky Kilisesi ile başka binaların da bulunduğu" bilgisi yer aldı.

Instagram hesabını oldukça etkin kullanan Naama Issachar'ın son paylaşımı, Rusya'da gözaltına alınmadan birkaç gün önce.