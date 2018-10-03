Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

Putin, "Bence ABD'li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Bunu her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata olarak niteleyen Putin, "İnsanlar, hiçbir şey olmayacağını, her şeyin çok güçlü, çok istikrarlı olduğunu ve hiçbir olumsuz sonucun yaşanmayacağını düşünüyor. Ama hayır, (olumsuz sonuçlar) er ya da geç ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'HİÇ YOKTAN İYİDİR'

Bir soru üzerine AB'nin ABD tarafından İran'a uygulanan yaptırımlardan kaçınma inisiyatifini değerlendiren Putin, "Biraz geç oldu ancak hiç yoktan iyidir" yorumunu yaptı.