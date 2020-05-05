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Dünya Putin'den Kim Jong-un'a madalya

Putin'den Kim Jong-un'a madalya

Dünya

Putin'den Kim Jong-un'a madalya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a 'Büyük Anavatan Savaşı'nın 75. Yılı' madalyası verdi.

05 Mayıs 2020, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’den ilginç bir hamle geldi. Putin, 2. Dünya Savaşı’ndan Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı kazanılan zaferin 75’inci yıldönümü olan 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde verilen madalya, Facebook üzerinden duyuruldu.

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon’a takdim edildiği açıklandı. Madalyanın Kim Jong-un’a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB Kuzey Kore'ye büyük skeri ve ekonomik destek sağlamıştı.


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