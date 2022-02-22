Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararının ardından Almanya'dan son dakika kararı geldi. Almanya, Rusya'dan doğrudan doğal gaz akışını başlatacak Kuzey Akım 2 boru hattını askıya aldı. ABD lideri Joe Biden, Şubat ayı başında Beyaz Saray'da ağırladığı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la kameralar karşısına geçmiş, Kuzey Akım 2'nin sona erebileceğini söylemişti. Almanya Başbakanı Scholz ise, söz konusu basın toplantısında Biden'a açık destek vermemişti. Kuzey Akım 2, Baltık Denizi'nin altından, doğrudan Almanya'ya uzanıyor. İnşaatı Eylül ayında bitse de Kasım ayında Alman yasalarına uymadığı için proje onayı askıya alınan 1225 kilometrelik boru hattının inşası beş yıl sürdü ve yaklaşık 11 milyar dolar harcandı.

DOĞAL GAZ MİKTARINI İKİYE KATLAYACAKTI

Proje, Rusya'dan Almanya'ya gönderilen doğal gaz miktarını ikiye katlamayı hedefliyordu. Rusya şu anda Almanya'ya 2012'de tamamlanan Kuzey Akım hattı üzerinden gaz sevk ediyor. Proje hayata geçtiğinde Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz pompalayacaktı. Boru hattının sahibi ise Rus devletinin sahip olduğu gaz şirketi Gazprom.

Kuzey Akım 2'ye en büyük itiraz ABD, Ukrayna ve Polonya'dan geliyordu. Hattın iptalini savunanlar, bunun Rus çıkarlarına zarar vereceğini, gelirlerini azaltacağını ve Avrupa'nın enerji için Rusya'ya bağımlı olmadığını ispatlayacağını belirtiyordu.

Hat ayrıca, Ukrayna'ya transit ücreti ödemeden Avrupa'ya doğrudan gaz gönderebilmeyi sağladığı için Rusya'ya büyük bir avantaj sağlayacaktı.







