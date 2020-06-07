Dünya Putin’in eski danışmanı İllarionov: Rusya'da gerçek ölü sayısı 15-20 bin civarında
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Putin’in eski danışmanı İllarionov: Rusya'da gerçek ölü sayısı 15-20 bin civarında

Dünya

Putin’in eski danışmanı İllarionov: Rusya'da gerçek ölü sayısı 15-20 bin civarında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski danışmanı Andrey İllarionov, Rusya genelindeki gerçek vaka oranlarının açıklanandan 5 kat fazla olduğunu iddia ederek, “Rusya’da gerçek ölü sayısı 15-20 bin civarında” dedi.

07 Haziran 2020, Pazar 22:38 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski danışmanı Andrey İllarionov, yaptığı açıklamada Rusya tarafından açıklanan corona virüs vakalarına inanmadığını belirterek, gerçek rakamların çok daha fazla olduğunu iddia etti. İllarionov, “Bu tartışılmaz bir gerçek. Ölüm oranlarının yanlış olduğu hakkında benim de dahil olduğum bazı yayıncılara ait çok fazla yayın var. Nisan ayında corona virüs sebebiyle ölenlerin sayısı, açıklanan resmi rakamların en az iki katı. Rusya’nın diğer bölgelerinde durumlar daha da vahim” ifadelerini kullandı.

Ölenlerin sayıları 4-5 bin değil 15-20 bin civarında

İllarionov, “Petersburg şehrinde gerçek ölüm oranları açıklanan rakamların 12 katı, Dağıstan Özerk Devleti’nde ise 25 katı şeklinde. Genel olarak bakıldığında ise Rusya genelinde ölenlerin sayıları açıklanan rakamlara göre 4-5 bin değil 15-20 bin civarında” dedi.

Rusya tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde toplam corona virüs vaka sayısı 467 bin 673, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 859 olarak belirtildi. Resmi verilere göre Petersburg şehrinde vaka sayısı 18 bin 509, can kaybı ise 377 olarak açıklandı. Dağıstan Özerk Devleti’nde ise toplam vaka sayısı ise 5 bin 858, can kaybı ise 303 olarak belirtildi.

İHA


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