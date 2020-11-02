Qualcomm Snapdragon 875 iddia edildiği kadar hızlı mı?

Qualcomm Snapdragon 875, kısa süre önce iyi bir skorla AnTuTu üzerinde gözüktü. Sızan bilgilere göre işlemci yeni Kyro 865 çekirdekleri üzerine kuruluyor ve 1.250 GFLOPS gücünde Adreno 660 GPU taşıyor. Qualcomm X60 5G modemi entegre taşıyacağı da söylenen iddialı işlemci, Adreno 665 VPU, Adreno 1.095 DPU ve Spectra 580 ISP ile karşımıza çıkacak açıklaması yapılıyor. İşte bu donanım kombinasyonu ile SP875 model, yerini alacağı SP865’ten yüzde 25 daha hızlı çalışıyor.

AnTuTu’dan son sızıntıya göre tam 847 bin puan alan işlemci, başlıkta da dediğimiz gibi performansıyla çok iddialı geliyor. SP865 yukarıdaki ek olarak aynı zamanda tam 100W hızlı şarj sistemlerine de destek veriyor.

AnTuTu benchmark testinde iPhone 12, 565000 puan almıştı. Kirin 9000 ve Exynos 1080 ise sırasıyla 696000 ve 693000 puan almıştı.

Snapdragon 875‘in 2021’de bir ihtimal “875G” versiyonu da karşımıza çıkabilir. Bu işlemci de 5 nm üretim sürecinden çıkabilir.