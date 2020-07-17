Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunmuş, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili 4 ayrı rapor hazırladı. Raporlarda, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu ölümün gerçekleştiği kaydedildi. Rabia'nın ailesi ise, kızlarına otomobil çarptığını yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

İddialar üzerine Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, küçük kızın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı olduğunu belirterek başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediğine yer verdi. Savcılık, Rabia Naz'a çarptığı iddia edilen aracın olay günü Trabzon'da olduğunu belirterek, olay günü küçük kızın çantasının da oturdukları evin teras katında bulunduğunu, vücudunda yüksekten düşmeye bağlı beden travması tespit edildiğini kaydetti.





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