Rachel Hilbert kız arkadaşlarıyla Meksika tatilinde

Ünlülerin tercih ettiği Tulum'da bulunan 25 yaşındaki model Rachel Hilbert, önceki gün bir grup kız arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.

Siyah bir bikini giyen Hilbert ve arkadaşlarının neşeli tavırları dikkat çekti. Her adımlarının görüntülendiğini fark eden grup buna rağmen keyfini hiç bozmadı.

Patenciydi

New York'ta büyüyen Rachel Hilbert, lise öğrenimi sırasında çeşitli model ajanslarının seçmelerine katıldı. O dönemde iddialı bir patenci ve dansçı olarak tanınıyordu.

Victoria's Secret modeli olarak seçildi

2015 yılında Younger adlı TV dizisinde rol alarak dikkat çekti. Aynı yılın sonlarında da Victoria's Secret modeli olarak seçildi.

Aralık ayındaki geleneksel defilede podyuma çıkan Hilbert, uzun süre iç çamaşırı modelliği yaptı.

Rachel Hilbert, bunun yanı sıra birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor. Hilbert, birçok ünlü dergi için kapak pozları veriyor.











