Aşkın Kavurduğu Güneş Zeki Müren… Kitap son derece sansürsüz yazılmış ve şaşırtıcı bölümler var...

Zeki Müren’i yazmayı hiç düşünmemiştim aslında. Müzeyyen Senar’ın biyografisini yazarken kendisiyle sık sık Zeki Müren hakkında da konuşmuştuk. Çok yakınlardı ve anlattıkları Zeki Müren’i sorgulamama neden oldu. Hakkında eski yazılanlar birbirinin tekrarından başka bir şey değildi. Zeki Müren ile ilgili böyle bir kitap yoktu. Olması gerekiyordu. 25 yıl Zeki Müren’le aynı evde yaşayanlar bana ilk kapıyı açan kişiler oldu. Ev hayatını bilmeden Zeki Müren’in nasıl bir insan olduğunu bilmeniz mümkün değil.

Aslında Zeki Müren ile ilgili ona çok yakın olan yardımcıları Berrin ve Ümran Hanım’a çok kitap teklifi gelmiş...

Evet, ama korkunç taleplermiş. “Öyle şeyler anlatın ki Zeki Müren’i batıralım” tarzında. Onlar da bunu hiçbir zaman kabul etmemiş. Çakıl Gazinoları’nın sahibi Nevzat Bey bile, “Lütfen yazın Zeki Müren’i. O buna layık çünkü” dedi. Zeki Müren ile ilgili hiç kimseyle de konuşmamış Nevzat Bey. Bana “Seve seve anlatacağım” dedi.

Bu kitapta Zeki Müren ile ilgili yazılanların neredeyse tümü ilk kez gün ışığına çıkıyor… Bir kısmı da hayli kötü.

İnatçılığı, kıskançlığı, kindarlığı, hasisliği, zaafları, ulaştığı yerde tek olma arzusu... Bazen de anlaşılmaz bir gönül zenginliği sergileyip, aşık olduğu zaman onu sonuna kadar yaşayan biri...

Ben çok pinti, çoğunlukla asosyal, bazen agresif bir adam gördüm…

Çok daha fazlası. Zeki Müren tek çocuk. Çocukluğunda annesi ve babası tarafından hiç sevilmemiş. Hep dışlanmış. Dışarıdan ‘anneci’ gibi görünse de, annesi Zeki Müren’i hiç sevmemiş. O da anne ve babasını...

ZİRVEDE TEK OLMAK İSTİYORDU

Adnan Şenses’e takmış desek yeridir. Neden?

Zirvede tek olmak istediğinden. Mesela Zeki Çetin’in de önünü kesmiş. Kara listeye almış hepsini. Ama Bülent Ersoy’un yükselişini durduramamış. Ve hissetmiş onun yükseleceğini. Bir şeyi kaçırmış sadece. 1980’de nereden bilsin ki, Bülent Ersoy yasaklı olacak! Dokuz yıl yasaklı kaldı Ersoy. Ancak Zeki Müren sahneyi zirvede bırakmak mecburiyetindeydi. Ses tellerinden ameliyat olmuştu. 45 gün sahnede kalması mümkün değildi. Avans gönderiyorlar ona sahneye çıksın diye. Kalp krizi numaralarıyla iade ediyor. 1972’de Maksim’i bırakmasının en büyük nedeni Bülent Ersoy’dur.

Peki, Bülent Ersoy Zeki Müren’i sevmiş mi?

Hayır, açık ve net olarak Zeki Müren’i hiç sevmediğini söylemiştir. Ama saygı gösterdiğini de belirtir.

Tarihe büyük bir kaynak bıraktınız. Mutlu musunuz?

Kitabı okuyan bazıları onu daha çok sevdiğini söyledi. Bu da çok ilginç, mutluyum.

ANNE VE BABASI ZEKİ MÜREN'İ HİÇ SEVMEMİŞ

Kim yardım etmiş ona?

1960’a kadar Zeki Müren’in arkasındaki en büyük destekçisi, aileye yakın bir iş insanı olan Hayri Bey. Zeki Müren’in elinden o tutmuş. Cinsel yöneliminin farklı olduğunu anlamış. Üniversiteye giderken ona ev, araba ve yardımcı tutmuş. Hayri Bey olmasaydı Zeki Müren olur muydu, şüpheliyim. Bir de yardımcısı Berrin Hanım. O da müthiş destek olmuş Zeki Bey’e. Eli, kolu, ayağı olmuş. Zeki Müren de Berrin Hanım’ı evladı gibi sevmiş.

Ama Zeki Müren ve Berrin Hanım davalık olmuştu. Neden?

Zeki Müren hep en yakınlarından intikam almış. 25 yıl sonunda bütün çalışanlarını yanından kovmuş. Yıllarca sigortalarını yaptırmamış. Ev, araba vaadini tutmamış. Bir günde hepsini kovmuş. Haklarını vermemek için de hırsızlık iftirası atmış. Ama onların bunu yapmadığı ispat edilmiş. Çünkü Berrin Hanım, Zeki Müren’i çok iyi tanıdığı için aldığı her şeyin belgesini tutmuş.

Sadece yardımcılarıyla da uğraşmamış…

Evet, Zeki Müren özellikle sanat hayatında yoluna çıkacak hiç kimseyi yaşatmak istememiş. Tüm bunların altında anne baba sevgisi görmemesinin acısı var…

Onlar neden sevmemiş ki tek çocuklarını?

Büyük ihtimalle cinsel yönelimi sebebiyle. Özellikle de babası... Liseyi bitirdikten sonra anne ve babasına “Ben üniversiteye gitmek istiyorum” diyor. Babasının cevabı şöyle oluyor: “Lise yeter. Âlim mi olacaksın?”

YAKINLARINA SIRTINI DÖNMÜŞ

Zeki Müren Hayri Bey’e vefa borcunu ödedi mi?

Hayri Bey 1960 yılında Odalar Birliği Başkanı’ydı. Oradan Selimiye’ye alınmış üstündekilere el konmuş. Aklına ilk gelen şey, Zeki Bey’e telefon etmek. Zeki Bey ise telefona bile çıkmamış.

Büyük bir vefasızlık…

O sırada masanın üzerinde de 10 bin lira duruyormuş. O dönem çok büyük para. Hayri Bey, şeker hastası olduğunu, 2 bin liranın bile yeteceğini söylemiş. Ama vermemiş. Bunların hepsi kitapta var.

Zaten mal varlığını da olduğu gibi bağışladı…

Zeki Müren son derece vatanseverdi. “Bu ülkede kazandığımıbuülkedeharcarım,burayabırakırım”derdi.

Onun hakkında araştırma yaparken sizi en çok şaşırtan şey ne oldu?

Sürekli tedirgin bir insandı. “Gazinoda bir masayı boş görürsem intihar ederim” derdi. Her akşam masaların yüzde yüz dolması gerekiyordu. Ama hakikaten de dolduruyordu. Bir keresinde şöyle bir olay olmuş: Zeki Müren sabah saat 08.00’de kalkıyor. Bütün günlük gazetelerden haberler salona yere yayılıyor. Bülent Ersoy’la ilgili çok haber görünce, o gazeteyi alıp hırsla ayağıyla eziyor.

DÖNÜM NOKTASI CİHANGİR SAUNASI

Cihangir saunası onun için bir dönüm noktasıymış. Neden?

Tek aşkı orada başlıyor çünkü. Arkadaşı evlenme hazırlığında olan heteroseksüel biri aslında. Uzun boylu, yakışıklı bir subay. Adı Kürşat. Zeki Müren’in sadece sesine aşık. Onunla tanışma amacıyla saunaya gidiyor. Gayet dostane bir şekilde yani. Ama Zeki Müren onu görür görmez aşık oluyor. Şöyle anlatıyor: “Ben sekiz sene, büyük sarhoşluk içinde bir aşk yaşadım. Allah bana bir daha öyle aşk nasip etmesin. Çünkü kalbim bir daha dayanamaz aşkın öylesine. Ben sahneye çıktığım zaman ya da bestelerimi yaparken sadece onu düşünüyordum. 20 bin kişiye şarkı söylemiyordum ben, sadece ona söylüyordum.” Düşünün artık nasıl bir aşk!

Çok da gizlenmemiş bu ilişki. Duyulmuş.

Zaten duyulduğunda askerlikten ayrılıyor. O zaman bitiyor. Ayrıldıktan sonra Kürşat Bey evlenip, iki çocuk sahibi oluyor. Ama bütün ömrü boyunca ilişkileri hep devam ediyor.

Aşk yaşadığı kişi bir asker. Ve askerliği Zeki Müren yüzünden bitiyor, öyle mi?

Evet. Bence Zeki Müren çok şanslı bir insan. Çünkü böyle büyük bir aşk yaşamak herkese nasip olmaz. Berrin Hanım diyor ki, “Sanki okul çocuğu gibi el ele tutuşup yağmurda dolaşırlardı.” Bir olay daha anlatayım: O dönem zaman zaman Türkiye’nin problemleri oluyor. O beyefendi de askeri pilot. İzinleri kaldırıyorlar. İki hafta gidemiyor Zeki Müren’in yanına. Müren de çıldırıyor, “Yoksa bir kadına mı aşık oldu?” diye. Sonra birden geliyor. Adam sırf onu görmek için sağlam dişini çektirmiş ve iki günlük izin almış.

BANA GÖRE İNTİHAR ETTİ

Ya şamının son yıllarına dair ne söylersiniz?

1931’de doğdu, 1980’de sahneleri terk etti. Bana göre Zeki Müren intihar etti.

Ama kalp krizi geçirdiği zaman TRT İzmir Te levizyonu’nda elinde ok uyacağı şarkıların listesi vardı. Ölümü düşünen adam neden şarkı listesiyle gitsin?

Sevgi Hanım intihar ettiğini düşünüyor, son bir büyük gösteri yaparak... 24 Eylül 1996’da öldü. Sevgi Hanım’ın aktardığına göre şöyle demişti: “Bugün bir film çevirsem nasıl bir rolde oynamak isterdim biliyor musun? Henüz alkışlar devam ederken, henüz hayranlarıyla kapısı dolup taşarken, henüz günde yüzlerce mektup alırken ölen bir bestecinin hayatını oynardım. Ve genç yaşında geçirdiği büyük bir aşkın kabus halinde tekrarlamasından dolayı intihar eden bir besteciyi oynardım. İntihardır büyük olay. Kuvvet ister. Allah’ın verdiği canı muhakkak Allah almalıdır ama bir başkaldırıştır, isyandır. İnsan yaşadığı yılları kafi görüyorsa, pekala ömrüne de son verebilir. Böyle bir senaryo düşündüm.”

ALEV GÜRSOY CİMİN