Radyo D açık denizden 'Merhaba' diyecek
Her gün merkez stüdyosundan dinleyicilerine seslenen Radyo D, özel bir guletten gerçekleştireceği canlı yayınlarla denizin ortasında yaza merhaba diyecek.
22 Haziran 2020, Pazartesi 11:33 Son Güncelleme:
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24-26 Haziran tarihleri arasında Marmaris açıklarında gerçekleşecek yayınlarda Radyo D’nin sevilen programcılarından Polat Labar, Hilal Özgani, Fatih Uslu, Eftalya Nur Öktem, Adem Metan ve Semin Yıldırım mikrofon başına geçecek.
Yayınlar @RadyoD104 sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek…
Radyo D 104.0 frekansında…
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