Radyo D çocuklar için Giresun'a gidiyor
Geçtiğimiz hafta sonu etkili yağışlar nedeniyle Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası, selden olumsuz etkilenen ailelerin çocuklarına destek amacıyla Radyo D ailesi Giresun’a gidiyor.
01 Eylül 2020, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Radyo D programcıları yayınlarında yapmış oldukları anonslarla Giresun’daki çocuklar için oyuncak topladı. Programcıların çağrılarına kayıtsız kalmayan pek çok dinleyici, kurum ve kuruluşların göndermiş olduğu oyuncaklar Radyo D araçlarıyla yola çıktı.
2-3 Eylül tarihlerinde ise Radyo D programcıları Polat Labar ve Adem Metan kendi saatlerinde Giresun’dan canlı yayınlar gerçekleştirecek.
Radyo D 104.0 frekansında…
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