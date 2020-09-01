Radyo D programcıları yayınlarında yapmış oldukları anonslarla Giresun’daki çocuklar için oyuncak topladı. Programcıların çağrılarına kayıtsız kalmayan pek çok dinleyici, kurum ve kuruluşların göndermiş olduğu oyuncaklar Radyo D araçlarıyla yola çıktı.

2-3 Eylül tarihlerinde ise Radyo D programcıları Polat Labar ve Adem Metan kendi saatlerinde Giresun’dan canlı yayınlar gerçekleştirecek.

Radyo D 104.0 frekansında…