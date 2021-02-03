Magazin Radyo D'de Caroline Yılmaz'a yoğun ilgi

Radyo D'de Caroline Yılmaz'a yoğun ilgi

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Radyo D'de Caroline Yılmaz'a yoğun ilgi

İş insanı Caroline Yılmaz, her cumartesi 22:00'de Radyo D'de yayınlanan ve yeni çıkarttığı şarkısıyla aynı ismi taşıyan Yapay Zeka isimli komedi şovuyla yüksek dinlenme oranlarına ulaştı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 21:29 Son Güncelleme:
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Radyo D'de yayınlanan ve yeni çıkarttığı şarkısıyla aynı ismi taşıyan Yapay Zeka isimli komedi şovuyla kendinden bahsettiren Caroline Yılmaz, "Üniversite öğrencisiyken tanıştığım ve 4 yıl boyunca her sabah müşerref olduğum radyo mikrofonunu çok özlemişim. Dinleyicilerimin de beni özlediğini görmek gurur verici. Radyo D ailesine, beni tekrar dinleyicilerimle buluşturdukları için teşekkür ederim." diyerek, programına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caroline Yılmaz'a programında yapay zekalı bir robot eşlik ederek yorum yapıyor ve telefon bağlantıları ile dinleyicileri de dahil ettikleri sohbetlerinde, güncel konuları esprili bir dille yorumluyorlar.

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