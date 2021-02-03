Radyo D'de yayınlanan ve yeni çıkarttığı şarkısıyla aynı ismi taşıyan Yapay Zeka isimli komedi şovuyla kendinden bahsettiren Caroline Yılmaz, "Üniversite öğrencisiyken tanıştığım ve 4 yıl boyunca her sabah müşerref olduğum radyo mikrofonunu çok özlemişim. Dinleyicilerimin de beni özlediğini görmek gurur verici. Radyo D ailesine, beni tekrar dinleyicilerimle buluşturdukları için teşekkür ederim." diyerek, programına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caroline Yılmaz'a programında yapay zekalı bir robot eşlik ederek yorum yapıyor ve telefon bağlantıları ile dinleyicileri de dahil ettikleri sohbetlerinde, güncel konuları esprili bir dille yorumluyorlar.