4 saat 10 dakika süren zorlu Nadal-Thiem karşılaşmasının galibi Avusturyalı Dominic Thiem oldu.

26 yaşındaki tenisçi 2-0 öne geçtiği maçın üçüncü setini kaybederken maçın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu.

Tie-Break'te taraflar karşılıklı olarak hatalar yaptı fakat maça noktayı koyan isim Dominic Thiem oldu. Rafael Nadal, maç puanında basit hata yaparak turnuvadan elendi.

Thiem ise yarı finalde Alexande Zverev'in rakibi oldu. Bir diğer yarı final karşılaşması ise Novak Djokovic ve Roger Federer arasında oynanacak. Final karşılaşması merakla bekleniyor.