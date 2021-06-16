Magazin Rafet El Roman babasını son yolculuğuna uğurladı

Rafet El Roman babasını son yolculuğuna uğurladı

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Rafet El Roman babasını son yolculuğuna uğurladı

Şarkıcı Rafet El Roman’ın vefat eden 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut’un cenazesi Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
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Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, cuma günü, Almanya’nın Grosszimmern kentinde hayatını kaybetti. Yaşdut’un cenazesi, uçakla İstanbul’a buradan da Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirildi. Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazına Rafet El Roman’ın yanı sıra eski eşi Tuğba Altıntop ile Edirne’nin Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şarkıcı Yusuf Güney, Yaşdut ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede üzgün olduğu görülen ve taziyeleri kabul eden Rafet El Roman, babasının tabutunu omuzlarında taşıdı. İsmail Yaşdut’un cenazesi, götürüldüğü Bahçeli Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.



(DHA - AA)


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