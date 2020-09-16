Rahimdeki Endometrial polip nedir, nasıl tedavi edilir?

Serpil Dokurel - Posta.com.tr

Endometrial polipler kısırlığa neden olabilen kadın hastalıklarından biridir. Rahim ağzında veya rahmin iç duvarında gelişen poliplerin boyutları birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişkenlik gösterebilir. Bir veya birden fazla sayıda olabilir. Genellikle iyi huylu ve kansere dönüşme riski düşük olur. Birtakım belirtilerle kişiye rahatsızlık veren, jinekolojik muayeneler esnasında tespit edilebilen polipler gerekli görüldüğü takdirde küçük bir operasyonla çıkarılabilir.

Nedeni tam olarak bilinmeyen endometrial polipler, tüm yaş gruplarındaki kadınlarda görülse de menopoz sürecindeki kadınlarda daha yaygın olarak görülür. Uterusun endometrium tabakasında yer alan hücreler herhangi bir nedenle aşırı büyür ve rahim boşluğuna doğru uzanarak rahim duvarına yayılırlar. Rahim ağzı (serviks) bölümünde oluşan polipler vajinaya doğru sarkabilir. Endometrial poliplerin oluşumunda hormonal faktörlerin rolü olabilir. Genellikle östrojen hormonuna karşı duyarlılık göstererek büyürler. Östrojen hormon düzeylerinin normalin üzerinde olması, hastalığın oluşumuna zemin hazırlayan koşullar arasında sayılır. Ailesinde endometrial polip öyküsü olan kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir.

Belirti vermeyebilir

Poliplerin bazıları belirti vermemesi nedeniyle uzun yıllar boyunca teşhis edilemez ya da farklı nedenlerle yapılan muayeneler esnasında tesadüfen tespit edilir. Boyutu büyük polipler belirgin semptomlarla kendini belli edebilir. Bu belirtilerden bazıları adet düzensizliği, aşırı ya da sık adet kanaması, cinsel ilişki esnasında ağrı ve kanama, çocuk sahibi olamama yani kısırlıktır.

Endometrial poliplerin teşhis edilmesi genellikle adet düzensizliği ya da kısırlık şikayetiyle doktora gidilmesiyle jinekolojik muayene ya da ultrasonografiyle teşhis edilir. Rahim içinin sıvıyla doldurularak ultrasonografi yardımıyla görüntülenmesi işlemi olan histeroskopi işlemiyle polip tespiti yapılabilir. Endometrial polipin kesin teşhis için HSG adı verilen ilaçlı rahim filmi çekilir. Bu sayede polip olup olmadığı, varsa boyutu, yeri ve sayısı net bir şekilde belirlenebilir.

Polipler tedavi edilebilir

Yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda iyi huylu olduğu kesinleşen ve hastada herhangi bir olumsuz duruma neden olmayan polipler belirli bir süre takip edilebilir veya bazı ilaç tedavileri uygulanabilir. Fakat rahim ağzı kanseri açısından riskli ve büyüme eğilimde olan polipler endometrial polip ameliyatı ile çıkarılabilir.

Operasyon histeroskopi eşliğinde uygulanan ve 15-20 dakika süren basit cerrahi işlemlerdir. Lokal veya genel anestezi altında uygulanabilir. Rahim içinin görüntülenmesini sağlayan histeroskopi yardımıyla herhangi bir kesi işlemi yapılmaksızın vajinal yolla rahime ulaşılarak polipler çıkartılır. Operasyonun ardından hasta aynı gün taburcu edilir. Böylece kısırlık, ağrı, kanama gibi polip kaynaklı sorunlar önlenmiş olur.





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