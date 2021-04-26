Programın yorumcularından Müge Anlı’nın takipçileri, ‘Rahmi Özkan neden yok’ ve ‘Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrıldı’ sorularına geçtiğimiz haftadan bu yana yanıt arıyordu. Özkan'ın programda yer almaması ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. Anlı o iddialardan birine canlı yayında açıklık getirdi.

Müge Anlı bazı sitelerde yapılan Rahmi Özkan öldü haberlerine canlı yayında açıkladı. Anlı "Rahmi Özkan öldü mü haberleri yapılmış, kendisi gayet iyi. Yalnız hapşırsak dahi önlem alıyoruz. Kaç yaşında insan. Bu haberleri yapanların hiçbir vicdanı yok mu? Seviyoruz seni Rahmi Özkan. Gelir birkaç güne. Klimalardan sorun yaşıyor. Bağışıklığı düşük bir insanı burada tutmanın ne anlamı var." ifadelerini kullandı.

21 Nisan günü yayınlanan programda Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yayında olmamasıyla ilgili ''Burnum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüsü gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasını yapmıştı.



