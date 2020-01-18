Rahşan Ecevit için yasa teklifi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Demokratik Sol Parti’nin Kurucu Genel Başkanı, önceki Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını açıkladı. Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyeti gözönüne alınarak bir çözüm yaratıldığını ifade etti.

Özkoç açıklamasında, “Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağolsun. Rahşan Ecevit’in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclis’teki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri biraraya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Teklif, bugün Meclis Başkanlığı’na sunuluyor. Defin, yarın gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek” dedi.

Rahşan Ecevit için yarın öğle namazının ardından Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Rahşan Ecevit, daha sonra Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Milliyet