Rahşan Ecevit eşi Bülent Ecevit'in yanına, devlet mezarlığına defnedilecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit’in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi.