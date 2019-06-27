Raikoke volkanı patlaması uzaydan görüntülendi
Raikoke yanardağının patlaması, deniz seviyesinden 400 kilometre yukarıda olan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi
Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotlar Pasifik tektonik levhası üzerinde bulunan Raikoke volkanının patlamasını deniz seviyesinden 400 kilometre yukarıdan görüntüledi. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası üzerinde bulunan volkanın 22 Haziran'da patlamasıyla yükselen kül bulutu, uydu verilerine göre 13 ile 16 kilometre yüksekliğe ulaşmıştı.