Rajska yemek tarifi: Rajska (Rayska) nasıl yapılır?
Kırmızı et ile yapılan yemekleri meşhur olan Çek mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi de rajska yemeği yani Türkçe olarak rayska yemek tarifi. Farklı mutfak lezzetleri denemek isteyenler rajska nasıl yapılır merak ediyor. Yanında makarna veya pilav ile yiyebileceğiniz rajska yemek tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası...
06 Ocak 2021, Çarşamba 10:21 Son Güncelleme:
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Farklı mutfakların farklı lezzetlerini denemek isteyenlere rajska yemek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için rajska yemek tarifi arıyor ya da rajska nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün püf noktalarıyla rajska yemek tarifi, malzemeler, yapılışı...
Rajska yemek tarifi
Rajska yemek malzemeleri
- 1 soğan
- 40 gram tereyağı
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 90 gram un
- 1 adet karanfil
- Kekik (opsiyonel)
- 3 adet defne yaprağı
- 14 adet yenibahar
- 1300 ml et suyu veya su
- 10 adet bütün karabiber
- 1 çorba kaşığı yağ
- 200 gram domates salçası
- 130 gram toz şeker
Rajska yemeği yapılışı
Eritilmiş tereyağında / yağda, ince dilimlenmiş soğanı kavurun. Kavururken bir yandan baharatları ekleyin. Sonra un ekleyerek güzelce kavurun. Domates salçası ekleyerek, sürekli karıştırarak hepsini kavurun. Sonra üzerine et suyu dökün, yok ise sade su ekleyin. Her şeyi karıştırdıktan sonra, damak tadınıza göre şeker ekleyin. Tuz ve domates sosunu ara ara karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika pişirin. En son olarak top halindeki baharatları içinden çıkarabilmek için sosu süzün. Knedlik ile (Çekler’in ekmek dilimleri) veya makarna ile servis edebilirsiniz.