Rajska yemek tarifi: Rajska (Rayska) nasıl yapılır?

Farklı mutfakların farklı lezzetlerini denemek isteyenlere rajska yemek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için rajska yemek tarifi arıyor ya da rajska nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün püf noktalarıyla rajska yemek tarifi, malzemeler, yapılışı...

Rajska yemek tarifi

Rajska yemek malzemeleri

1 soğan

40 gram tereyağı

1,5 çay kaşığı tuz

90 gram un

1 adet karanfil

Kekik (opsiyonel)

3 adet defne yaprağı

14 adet yenibahar

1300 ml et suyu veya su

10 adet bütün karabiber

1 çorba kaşığı yağ

200 gram domates salçası

130 gram toz şeker

Rajska yemeği yapılışı

Eritilmiş tereyağında / yağda, ince dilimlenmiş soğanı kavurun. Kavururken bir yandan baharatları ekleyin. Sonra un ekleyerek güzelce kavurun. Domates salçası ekleyerek, sürekli karıştırarak hepsini kavurun. Sonra üzerine et suyu dökün, yok ise sade su ekleyin. Her şeyi karıştırdıktan sonra, damak tadınıza göre şeker ekleyin. Tuz ve domates sosunu ara ara karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika pişirin. En son olarak top halindeki baharatları içinden çıkarabilmek için sosu süzün. Knedlik ile (Çekler’in ekmek dilimleri) veya makarna ile servis edebilirsiniz.



