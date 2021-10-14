Dünya Rakamlar korkuttu! Son 5 ayın en yükseği görüldü

Rakamlar korkuttu! Son 5 ayın en yükseği görüldü

Dünya

Rakamlar korkuttu! Son 5 ayın en yükseği görüldü

Belçika'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3 bin 872 ile son 5 ayın en yüksek rakamı tespit edildi.

14 Ekim 2021, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
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Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı verilere göre, 11 Ekim Pazartesi 3 bin 872 vaka görüldü ve bu, "3 Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı" olarak kayıtlara geçti.

Son 7 günün ortalaması ise yüzde 12'lik artışla 2 bin 114 olurken, ölüm sayısı 9'a çıktı.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 74'ü tam aşılı durumda, 18 yaş üzerinde de bu oran yüzde 86.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 1,3 milyon vaka tespit edildi, 25 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.

AA

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