Raketiyle hakeme 'ateş eden' şampiyon tenisçiye tarihi ceza

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu olay, 1881 yılından beri düzenlenen turnuvada şimdiye kadar bir sporcuya verilen en ağır ceza olarak kayıtlara geçti.

Pazar günü New York'ta oynanan çift erkekler maçında kardeşi Bob Bryan ile birlikte Frederico Delvonis ve Roberto Carbellas Baena ile mücadele eden Mike Bryan, video incelemesinin ardından kararın düzeltilmesi üzerine tepkisini hakeme "nişan alıp ateş ederek" gösterdi.

Hakem Mariana Alves, daha sonra "Çizgi hakemine yapılmış bu hareket bana karşı da yapılmıştır" diyerek Bryan'ı uyardı.

Bryan ve kardeşi maçı 2-1 kazandı.