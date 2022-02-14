Yunanistan'da 19 yaşındaki Alkis Kambanos'un rakip futbol takımını tuttuğu için öldürülmesi ülkede adeta şok etkisi yarattı. Kambanos'un öldürülmesi, yetkilileri taraftar derneklerini yöneten kuralları denemeye ve sertleştirmeye yöneltirken güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda taraftar çetesi çökertildi. Kambanos, 1 Şubat'ta Selanik'in Harilaou semtinde gece saatlerinde sokakta yürürken araçlarla yanına gelen bir taraftar çetesi tarafından bıçaklandı. 19 yaşındaki Alkis Kambanos, Aris futbol kulübünün bir hayranıydı ve saldırganlar da rakip PAOK'un destekçileriydi. İddiaya göre genç adam sadece rakip takımın taraftarı olduğu için öldürüldü.

ORAKLA ÖLDÜRMÜŞLER

Talihsiz genç bıçaklandıktan sonra olay yerinde kan kaybından hayatını kaybederken yanındaki iki arkadaşı da Papanikolaou Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphelilerin genci orakla öldürdüğü ve silahı da bir kaç metre uzaklıktaki çöp kutusuna attıkları öğrenildi.

1 Şubat'ta meydana gelen korkunç olayın ardından şimdiye kadar 10 kişi gözaltına alınmıştı. 11. şüpheli de bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüphelilerden biri cinayetle suçlanırken, diğerleri ağır polis koruması altında hakim karşısına çıkarıldı.

Cinayetin ardından polis, Selanik ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da çok sayıda futbol taraftar kulübüne baskın düzenledi. Çok sayıda silaha el konuldu. Polis bu yerleri rakip kulüp taraftarlarına yönelik saldırıların düzenlendiği ve genellikle uyuşturucu satışlarının yapıldığı yerler olarak nitelendirdi.

Olay ülkede infiale neden olurken Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, önümüzdeki ay meclise sunulacak bir yasa tasarısı ile şiddet uygulayan taraftarlar için daha sert cezalar getirileceğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis taraftar tribünlerine artık sadece komine biletleri olanların girebileceğini açıkladı.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün Yunanistan medyasında 19 yaşındaki gencin son sözleri manşet oldu. 4 araba ile çevresini saran taraftar çetesinin saldırına maruz kalan gencin son sözlerinin 'Yeter artık vurmayın' olduğu öğrenildi.