Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı ve ramazan bayramı tarihi açıklandı. Ramazan ayı oruçlarının başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Peki 2022 ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü



