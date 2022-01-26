Türkiye Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Türkiye

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Birçok kişi 2022 yılında Ramazan ayının hangi güne denk geldiğini merak ediyor. İslam alemi için on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl hangi aya ve güne denk geldiği merak konusu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayı ne zaman ve ilk oruç günü hangi tarihe denk geliyor? İşte 2022 Ramazan ayı hakkında merak edilenler...

26 Ocak 2022, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı ve ramazan bayramı tarihi açıklandı. Ramazan ayı oruçlarının başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Peki 2022 ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 


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